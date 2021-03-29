HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aydın’da trafik kazası: 2’si ağır 4 yaralı

Aydın’da trafik kazası: 2’si ağır 4 yaralı

29.03.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde kamyonetlerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.Kaza, bugün akşam saatlerinde Kuyucak Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi.

1/

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde kamyonetlerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün akşam saatlerinde Kuyucak Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ABS 722 plakalı kamyonet ile 09 F 9149 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ile jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtardı. Kazada yaralanan Hüseyin K., Recep K., Hakan G. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi ile birlikte toplam 4 kişi ambulanslarla Nazilli’deki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecekFotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecek
Sokağa çıkma yasağı saatleri Sokağa çıkma yasağı saatleri
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

Ramazan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan'da hangi saatlerde dışarı çıkılıyor?

Ramazan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son Dakika: 29 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Korkutan veriler! Vaka tablosunda tedirgin eden artış

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma yasağı saatleri

29 Mart koronavirüs risk haritası paylaşıldı! Çok sayıda il alarm veriyor

Ülkenin yarısından çoğu kırmızıya döndü! Korkutan tablo

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

29 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu

29 Mart korona tablosu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.