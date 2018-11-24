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Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 03:30 | Son Güncelleme

Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde bir otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan Muğla istikametine giden Ali Kartal (29) yönetimindeki 09 C 3438 plakalı otomobil, Evciler Mahallesi mevkisinde aynı istikamete seyreden Ali Koç'un (32) kullandığı 09 LZ 353 plakalı otomobile arkasından çarptı.

Kazada sürücülerden Ali Kartal ile diğer araçta bulunan sürücü Ali Koç ve Ersin Yörüdü (27) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
otomobil trafik kazası yaralı

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