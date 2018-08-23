Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı

Aydın'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, C.D. idaresindeki 34 VZ 6646 plakalı otomobil, Muğla-Aydın karayolu Savrandare Mahallesi yakınlarında istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile S.E, G.S, ve D.D. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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