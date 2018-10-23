Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turanlar Mahallesi'nden Germencik yönüne giden Hacı Ahmet Aykoç yönetimindeki 09 D 7998 plakalı otomobil, Güriş mevkisinde aynı yönde seyreden Ahmet Zeki Çalım idaresindeki 09 TD 450 plakalı pamuk yüklü traktör römorkuna çarptı.

Otomobil sürücüsü Hacı Ahmet Aykoç ile araçta bulunan Erol Vatan, Adnan Yılmaz ve Yaşar Dağlıoğlu yaralandı. Yaralılardan üçü Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine, bir kişi ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hacı Ahmet Aykoç'un durumunun ağır olduğu bildirildi.

