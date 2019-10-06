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Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 16:32 | Son Güncelleme

Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Lokman İyem'in kullandığı 34 YOL 57 plakalı otomobil ile Pelin Kaya idaresindeki 09 ACS 071 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolu Çakırbeyli Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleri ile 09 ACS 071 plakalı otomobilde bulunan Nilüfer Kaya ve Emine Marankoz yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Yaralılardan Nilüfer Kaya'nın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın annesi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza otomobil yaralı

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