Aydın'da trafik kazası: 5 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Didim'den Söke yönüne ilerleyen Çağdaş Hesapçıoğlu (34) idaresindeki 09 U 1507 plakalı otomobil, Yeşiltepe Kavşağı yakınlarında tali yoldan çıkan Hasan Erden Çetin (72) yönetimindeki 34 UG 4588 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Hasan Erden Çetin ile aynı araçtaki Şengül Çetin (64), Gökçe Çetin (32) Begüm Esgin (21) ve Cenk Fidan (25) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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