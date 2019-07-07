Aydın'da trafik kazası: 6 yaralı

Aydın'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Emin B. yönetimindeki 09 AS 627 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolu otogar mevkisinde Abdülkadir U'nun kullandığı 41 HN 039 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve iki araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

