Aydın'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Adnan E'nin kullandığı 09 B 2611 plakalı traktör, Kılavazular Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan şoför ile traktördeki Berna Çürükoğlu, sağlık ekiplerince Bozdoğan Devlet Hastanesi ile Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çürükoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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