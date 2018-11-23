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Aydın'da trenin çarptığı kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 20:52 | Son Güncelleme

Aydın'da trenin çarptığı kadın öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Nazilli-İzmir seferini yapan A.Y. idaresindeki yolcu treni, bariyerlerin kapalı olduğu sırada otoban kavşağındaki hemzemin geçitten karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sibel Aksoy'a (43) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Aksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Aksoy'un yakınları gözyaşı döktü.

Aksoy'un cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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