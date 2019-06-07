HABER

Aydın'da turizmciler "bayram" yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 18:31 | Son Güncelleme

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde Ramazan Bayramı'nın üç gününde otellerin tam doluluk oranına ulaşması turizmcinin yüzünü güldürdü - Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden: - "Turizmci tam anlamıyla bayram yaptı. İnanıyorum ki sezonu da çok iyi doluluk oranıyla kapatacağız"

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde, Ramazan Bayramı'nın üç gününde oteller yüzde 100'e yakın doluluk oranına ulaştı.

Dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nın yanı sıra Apollon Tapınağı gibi tarihi değerlere sahip Didim, Ramazan Bayramı'nda tatilcilerin tercih ettiği merkezlerden oldu.

İlçeye tatil için gelenler, Altınkum'un dışında 3. Koy, Cennet Koy, Yeşilkent ve Gaye Sitesi ile Kumkent sahillerine akın etti.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, yaptığı açıklamada, "Buraya gelenler Didim'in bu güzel plajını, denizini ve güzel havasını gördükten sonra terk edip gitmek istemiyor. Oteller bugün itibarıyla yüzde 90-95 civarında dolu. Geçen yıla göre iyi olacak. İlçemiz adeta tatilci akınına uğradı. Kışlık nüfus oranlarımızın iki katını geçtik." dedi.

AA muhabirine açıklama yapan Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden de Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ile Kadınlar Denizi Sahili ve Sevgi Plajı gibi önemli yerlere sahip olan ilçenin adeta dolup taştığını söyledi.

Özden, "Turizmci tam anlamıyla bayram yaptı. Bayram süresince otellerimiz yüzde 100 doluluk oranına sahipti. Gelen tatilcilere en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştık. Şu anda da doluluk oranımız bayramı aratmayacak düzeyde. İnanıyorum ki sezonu da çok iyi doluluk oranıyla kapatacağız." diye konuştu.

Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıtSoylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt
Rize Valisi Kemal Çeber, Güneysu ilçesindeki turizm alanlarını incelediRize Valisi Kemal Çeber, Güneysu ilçesindeki turizm alanlarını inceledi
Halk otobüsü sürücüsü, yaralı çocuğu hastaneye götürdüHalk otobüsü sürücüsü, yaralı çocuğu hastaneye götürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı sahil turizm

En Çok Okunan Haberler

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 23 Haziran çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 23 Haziran çağrısı

İşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar

İşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pentagon'dan skandal Türkiye kararı! Mektupla ilettiler

Pentagon'dan skandal Türkiye kararı! Mektupla ilettiler

Bursa'da maganda dehşeti! Bir anda masaya yığıldı

Bursa'da maganda dehşeti! Bir anda masaya yığıldı

Ankara Emniyeti'nden cinsel istismar açıklaması

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! Emniyet'ten açıklama geldi

Muradiye Şelalesi tatilcilerin akınına uğradı

Akın akın oraya gittiler! Adım atacak yer kalmadı

Bir türlü önlenemiyordu! Obruk oluşumunun nedeni ortaya çıktı

Bir türlü önü kesilemiyordu! Nedeni ortaya çıktı

Beytüşşebap'a bir de şimdi bakın

Çatışma bitti, huzur geldi! Beytüşşebap'a bir de şimdi bakın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.