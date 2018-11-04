Aydın'da uyuşturucu kullandığı iddia edilen 3 öğrenciden birinin ölmesi

Aydın'da uyuşturucu kullandıkları öne sürülen 3 üniversite öğrencisinden birinin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu hap kullandıktan sonra hastaneye kaldırılan üç üniversite öğrencisinden O.S'nin ölümünün ardından tedavisi süren Y.E.K'nin ifadesine başvurdu.
Y.E.K'nin farklı tarihlerde Ilıcabaşı Mahallesi'nde uyuşturucu aldığını iddia etmesi üzerine ekipler şüpheli S.A'nın adresine operasyon yaptı.
Gözaltına alınan kadın, işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
- Olay
Polis ve sağlık ekipleri, dün yapılan bir ihbar üzerine harekete geçerek Zafer Mahallesi'nde kaldıkları evde yerde hareketsiz yatan üniversite öğrencileri O.S. (21), M.F.D. (19) ve Y.E.K'yi (20) ambulansla Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürmüş, O.S. kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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