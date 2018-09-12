Aydın'da uyuşturucu operasyonları

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen iki operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan Aydın'a gelen otobüsü, Umurlu Mahallesi'nde durdurdu.

Narkotik köpeği "Çayra"nın da desteğiyle otobüste yapılan aramada, İran uyruklu A.B'nin üzerinde 50 gram metamfetamin, 35 gram eroin ve 150 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.K'nın kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

