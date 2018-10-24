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Aydın’da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 19:47 | Son Güncelleme

Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Germencik ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında Yeni Mahalle'de boş bir arazide bulunan araçtan şüphelenerek inceleme yapmak istedi.

Ekipler, B.K. ve S.T'nin, 9,6 gram bonzai maddesini araçtan dışarıya attıklarını tespit etti.

Gözaltına alınan B.K. ve S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

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Aydın’da Uyuşturucu Operasyonu 2 Kişi Tutuklandı

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