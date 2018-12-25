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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 18:50 | Son Güncelleme

Aydın-İzmir otoyolunda durdurulan otomobilde 4 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Aydın'a düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram esrar yakalandı, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Aydın-İzmir otoyolundaki uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durduran ekipler, 4 kilogram esrar ele geçirdikleri araçtaki 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.K, H.K, ve F.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
esrar narkotik operasyon tutuklama uyuşturucu

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