HABER

Aydın'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 21:13 | Son Güncelleme

Araçta gizlenmiş sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'dan otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine kent girişinde şüpheli aracı durdurdu.

Narkotik köpeği "Cayra" eşliğinde araçta yapılan aramada, zulalanmış şekilde 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ü.A. ve S.S, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
Sarıkamış şehitleri için 'eksi 15' derecede 'saygı' nöbetiSarıkamış şehitleri için 'eksi 15' derecede 'saygı' nöbeti
Karda mahsur kalan sürücülere köylüler traktörleriyle yardım ettiKarda mahsur kalan sürücülere köylüler traktörleriyle yardım etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
narkotik operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Başkan istifa etti: Bana kumpas kuruldu!

AK Partili Başkan istifa etti: Bana kumpas kuruldu!

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

Albayrak'tan döviz kuru açıklaması

Albayrak'tan döviz kuru açıklaması

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul teyakkuza geçti! Kar alarmı

İstanbul teyakkuza geçti! Kar alarmı

Öğretim üyesi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim üyesi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Yunanca yeni yıl afişi tepki çekti

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

Aydın'daki cinayet zanlısı 53 ay sonra yakalandı!

Aydın'daki cinayet zanlısı 53 ay sonra yakalandı!

Antalya’da feci kaza: Karı-koca öldü, oğulları yaralı

Antalya’da feci kaza: Karı-koca öldü, oğulları yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.