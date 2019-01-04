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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 00:54 | Son Güncelleme

AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu kullanıldığı bilgisi aldıkları eve yaptıkları baskında 8 kişiyi göz altına aldı.  Dün akşam saatlerinde Camiatik Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu kullanıldığı bilgisi üzerine polis, baskın yaptı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Latif SANSÜR / KUŞADASI, (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu kullanıldığı bilgisi aldıkları eve yaptıkları baskında 8 kişiyi göz altına aldı.
Dün akşam saatlerinde Camiatik Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu kullanıldığı bilgisi üzerine polis, baskın yaptı. Evde yapılan aramada 9 ayrı parça halinde toplam 25.65 gr esrar maddesi,4.72 gr kristal olarak tabir edilen metafetamin uyuşturucu madde,1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sırasında ev sahibi E.A.A. (44 ) ile birlikte E. S. (47), O.A. (20), A.K. (43), E.D. (31),Y. E. (21), S.Ö. (34), B.K. (44) yakalanarak, gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 8 şüpheli hakkında gerekli işlemler yapılarak adliyeye sevk edildi.
Ev sahibi E.A.A.( 44) 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.S. (47), O.A. (20), A.K. (43), E.D. (31), Y. E. (21), S.Ö.(34), B.K. (44) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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