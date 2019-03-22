Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 09 AAG 324 plakalı otomobili takibe aldı.

Polis ekiplerinden kaçmaya çalışan otomobil, kovalamaca sonucu Umurlu Mahallesi'nde durduruldu.

Otomobildeki, Y.A. ve Ş.U. gözaltına alındı.

Kiralık olduğu belirlenen otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, koltukların içine gizlenmiş 1 tabanca ve tabancaya ait mermiler bulundu.

Y.A'nın üzerinde yapılan aramada ise iç çamaşırına saklanmış 38 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

