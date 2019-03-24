HABER

Aydın'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 17:37 | Son Güncelleme

Jandarma ekiplerince 3 ilçede düzenlenen operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 3 ilçede gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Söke, Didim ve Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söke Karacahayıt Mahallesi'nde 2 zanlıya ait tarlada 400 kök Hint keneviri, Didim Altınkum'da 3 şüpheliye ait evde 240 gram metamfetamin, Kuşadası ilçesinde ise 8 adrese yapılan operasyonda 90 gram metamfetamin ve 1 tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Jandarma komutanlığına götürülen zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Mel B'den bomba itiraf: Geri Halliwell'le tek gecelik... Mel B'den bomba itiraf: Geri Halliwell'le tek gecelik...
Antalyalı Yörüklerden CHP ve İYİ Parti'ye 'HDP' tepkisiAntalyalı Yörüklerden CHP ve İYİ Parti'ye 'HDP' tepkisi
Adli sicil kaydını 9 metrekarelik afişe bastırıp, meydanlara astıAdli sicil kaydını 9 metrekarelik afişe bastırıp, meydanlara astı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jandarma operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Bayrağını alan Yenikapı Mitingi'ne koştu! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.