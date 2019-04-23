Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evin banyo ve mutfağında özel düzeneklerle Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, T.Ç. ve E.K. gözaltına alındı.
Evin banyo ve mutfağında özel düzenekler hazırlanarak Hint keneviri yetiştirildiği tespit edilirken 2 kilo 184 gram esrar, 1 terazi ile ekili halde 6 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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