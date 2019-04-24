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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 18:30 | Son Güncelleme

Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen kişilerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda F.B ile B.M yakalandı. Adresteki aramada 233 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ile 1 tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
metamfetamin operasyon uyuşturucu

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