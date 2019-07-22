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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 22:01 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları, imal ettikleri ve kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik Zafer, Muammer Aksoy, Yeşilyurt, Dumlupınar ve İsabeyli mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis köpeklerinin de katıldığı operasyonlardaki adreslerde yapılan aramalarda 72 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram eroin, 23 gram esrar ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda, 2'si yabancı uyruklu kadın, toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.J, A.G. ve M.S. A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince son 15 günde 30 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Nazilli operasyon uyuşturucu

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