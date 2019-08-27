Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Çine ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mehmet Akbaş'ın (51) Mutaflar Mahallesi’nde Hint keneviri yetiştirdiği yönündeki ihbarı değerlendirerek belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, yaklaşık 5 kilogram esrar ile bölgedeki çay kenarında 500 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Hint kenevirleri jandarma tarafından sökülüp yakılarak imha edilirken, zanlı Akbaş ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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