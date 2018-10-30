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Aydın'da uyuşturucu ticareti yapan çift tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 19:21 | Son Güncelleme

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapan çift tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan karı koca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda E.G. ile eşi Ö.G'yi uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 40 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çift, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Karı-Koca operasyon uyuşturucu

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