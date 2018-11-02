Aydın'da uyuşturucuya 2 tutuklama

Bahattin ALBAYRAK/ EFELER (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde oto tamirhanesine yapılan baskında, bir miktar uyuşturucu ve 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi'ndeki oto tamirhanesinde uyuşturucu satıldığını öğrenen polis ekipleri, iş yerine operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Cayra'nın da katılımıyla tamirhane arandı. Yapılan kontrolde, 680 gram metanfetamin, veterinerlerin hayvanları uyuşturmakta kullandıkları 'ketamin' isimli 20 gram uyuşturucu madde, 2 tabanca ve 18 mermi ele geçirildi. İş yeri sahibi M.A.C. ile çalışan K.S. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.
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