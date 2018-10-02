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Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 13:23 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, polisin şüphe üzerine içinde oldukları otomobilde ve üzerlerinde yaptığı aramada uyuşturucu bulduğu 2 kişi, gözaltına alındı.  Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün gece, Malgaç Çayı kenarında, içinde 2 kişinin bulunduğu park halindeki otomobili görünce şüphelendi.

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, polisin şüphe üzerine içinde oldukları otomobilde ve üzerlerinde yaptığı aramada uyuşturucu bulduğu 2 kişi, gözaltına alındı.
Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün gece, Malgaç Çayı kenarında, içinde 2 kişinin bulunduğu park halindeki otomobili görünce şüphelendi. Bunun üzerine araçtaki A.T. ve B.Y.'nin üzerleri ile otomobilde arama yapıldı. Aramalarda 84 gram 'kristal' olarak bilinen uyuşturucu madde metamfetamin, az miktarda esrar ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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