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Aydın'da veganları buluşturan festival

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 16:05 | Son Güncelleme

Didim ilçesinde başlayan ve hiçbir hayvansal ürünün yer almadığı Vegan Festivali'nde ziyaretçilere, soyadan kıyma, mantardan kokoreç, patates ve bezelye püresinden sucuk, peynir ve hamburger gibi ürünler ikram edildi - Stant açan çilek üreticisi Ümit Arık: - "Burada insanlar et yemiyor ama ben et yiyorum, etsiz olur mu ? Fakat festivalde et yemiyoruz, çilekle günümüzü geçiştiriyoruz"

Aydın'ın Didim ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Vegan Festivali'nde, hayvansal ürün tüketmeyenler bir araya geldi.

Didim Belediyesinin Hisar Mahallesi'ndeki Apollon Tapınağı'nın çevresindeki alanda düzenlediği festivalde çevre köylerden üreticilerle ulusal firmalar stant açtı.

Hayvansal ürünlerin yer almadığı Vegan Festivali'nde ziyaretçilere, soyadan kıyma, mantardan kokoreç, patates ve bezelye püresinden sucuk, peynir ve hamburger gibi ürünler ikram edildi.

Bazı katılımcıların sebze kostümleri giydiği festivalde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yemek şovları renkli görüntüler oluşturdu.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin geleneksel hale geldiğini hem vatandaşın hem firmaların ilgisinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz de geçen yıla oranla festivale katılımın yüksek olduğunu belirterek, sadece festivali ziyaret etmek için ilçeye gelen çok sayıda turistin bulunduğuna dikkati çekti.

- "Türkiye için önemli bir adım"

Festival katılımcısı Soner Aslaner ise 20 senedir vegan olduğunu, hayvan ürünü tüketmeyi hayvan sömürüsü olarak gördüğünü söyledi.

Vegan diyetisyeni Kevser Başkara da sağlıklı bir yaşamın vegan beslenmeyle mümkün olduğunu savunarak, "Veganlık hayvan kullanımın hayatımızın hiçbir alanında olmaması yani hayvanları mal ve kaynak olarak görmeme demektir. Festival bu anlamda Türkiye için çok önemli bir adım." diye konuştu.

Festivalde çilek satan üretici Ümit Arık (60) ise "Burada insanlar et yemiyor ama ben et yiyorum, etsiz olur mu? Et yiyoruz fakat festivalde et yemiyoruz, çilekle günümüzü geçiştiriyoruz. Bugün et yok çilek var." dedi.

Kaya koruğu ve vegan hamburgeri satışı yapan Haney Özgültekin de "Çok kırmızı et tüketmesek de balık, tavuk tüketiyoruz. Yumurta ve sütten vazgeçemiyoruz. Ama sanırım bu gidişle vegan olacağız." ifadelerini kullandı.

Stant açan Alman kökenli Türk vatandaşı Petra Canan ise veganlık anlamında örnek bir festival olduğunu belirterek kendisinin de krep ve Hindistan usulü dondurma yaptığını aktardı.

Vegan tüketim kültürüyle ilgili etkinliklerin düzenleneceği festivalin 22 Nisan'a kadar devam edeceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
festival hayvansal ürün vegan

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