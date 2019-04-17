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Aydın’da “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı Çalıştayı” düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 16:27 | Son Güncelleme

Türk Dil Kurumu ve Adnan Menderes Üniversitesi iş birliğiyle 15-16 Nisan tarihlerinde “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı Çalıştayı” düzenlendi.Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür aktarımının yöntem ve öneminin alan uzmanlarınca tartışılması amacıyla düzenlenen çalıştay, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük binası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Türk Dil Kurumu ve Adnan Menderes Üniversitesi iş birliğiyle 15-16 Nisan tarihlerinde “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı Çalıştayı” düzenlendi.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür aktarımının yöntem ve öneminin alan uzmanlarınca tartışılması amacıyla düzenlenen çalıştay, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük binası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in açış konuşmasıyla başlayan çalıştayda, “Kültür Öğretimi ve Amaçları”, “Kültürel İçerikler”, “Dil Öğretim Ortamları ve Kültür Çeşitliliği” ve “Kültürel İçerikler ile Dil Düzeyleri Arasındaki İlişki” başlıklarıyla dört oturum gerçekleştirildi. 16 Nisan’daki “Kültürler Arası İletişim” ve “Kültürlerin Karşılaşma Alanı Olarak Dil Öğretim Ortamları” konulu iki oturumdan sonra katılımcıların genel bir değerlendirmesiyle çalıştay sona erdi.

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