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Aydın'da "yağmur suyu" kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 18:26 | Son Güncelleme

Bir apartmanın kapıcısı ile işletme sahibi ve yakınları arasında, tentede biriken yağmur sularının döküldüğü takdirde eve girebileceği gerekçesiyle çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesinde kapıcılık yapan M.Ö, oturduğu zemin katın önündeki işletmenin sahibi A.Ç'ye, dükkanın tentede biriken yağmur sularının döküldüğü takdirde eve girebileceği gerekçesiyle uyarıda bulundu.

A.Ç'nin tepkisi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki tarafın yakınları da kavgaya karıştı.

Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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bıçak kavga yaralı

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