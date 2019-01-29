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Aydın'da yağmur ve şiddetli rüzgar mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 06:49 | Son Güncelleme

 AYDIN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgarın sebep olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışma başlattı.

Aydın'da yağmur ve şiddetli rüzgar mesaisi

AYDIN, (DHA)- AYDIN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgarın sebep olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışma başlattı.
Aydın'da dün akşam şiddetini artıran yağmur ve şiddetli rüzgar, il genelinde etkisini hissettirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin kış boyunca 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüren ekipleri, kentten gelen yardım çağrılarına yanıt verdi. Efeler, Nazilli, Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerinde şiddetli yağmur ve rüzgardan dolayı yaşanan olumsuzluklara müdahale edildi.
Yağışın ve şiddetli rüzgarın hafta sonu boyunca Aydın genelinde etkisini göstereceğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, vatandaşların can ve mal güvenlikleri için ihtiyaç duydukları her anda vakit kaybetmeden Büyükşehir Belediyesi'nin Hızlı Çözüm Merkezi'ni veya itfaiyenin 110 numaralı acil hattını aramalarını istedi.

FOTOĞRAFLI

Aydın'da yağmur ve şiddetli rüzgar mesaisiAydın'da yağmur ve şiddetli rüzgar mesaisiAydın'da yağmur ve şiddetli rüzgar mesaisiAydın'da yağmur ve şiddetli rüzgar mesaisi

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