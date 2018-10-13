Aydın'da yanmış otomobilde ceset bulundu

Aydın'ın Çine ilçesinde, park halindeki yanmış bir otomobilde ceset bulundu.
Alınan bilgiye göre, Karakollar Mahallesi Yatır mevkisinde, park halindeki yanmış otomobili görenler jandarma ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, plakasız otomobilin ön koltuğunda yanmış ceset buldu.
Savcılığın olay yerindeki incelemesinin ardından erkek olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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