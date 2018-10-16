Aydın'da yanmış otomobilde ceset bulunması

Aydın'ın Çine ilçesinde yanmış bir otomobilde erkek cesedi bulunması olayıyla ilgili 3 kişi yakalandı.
Karakollar Mahallesi Yatır mevkisinde park halindeki yanmış bir otomobilde yanmış erkek cesedi bulunması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda soruşturma başlatıldı.
Şasi numarasından aracın plakasının 09 LS 388 olduğunu belirleyen ekipler, cesedin 22 yaşındaki Muharrem Özcan'a ait olduğunu tespit etti.
Özcan'ın telefonundan yapılan son görüşmelerin ve çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu kimlikleri belirlenen A.D, Ö.O. ve U.D'nin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Ekipler, Cumhuriyet ve Hamitabat mahallelerindeki evlerin yanı sıra kırsal bölgedeki bir ahırda da arama yaptı.
Cinayet suçlamasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Çine'de 13 Ekim'de park halinde plakasız otomobil içinde ceset bulunmuş, erkek olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.
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