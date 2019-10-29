Aydın'da yaralama ve intihar girişimi

Aydın'da, tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla kendi kafasına ateş eden polis memuru ağır yaralandı.

İddiaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru A.D, bir alışveriş merkezinin bahçesinde alacak meselesinden dolayı A.B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D, beylik tabancasıyla A.B'yi yaralayıp daha sonra kendi kafasına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan A.D. ile A.B. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Bu arada İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de olay yerine gelip bilgi aldı.

