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Aydın'da yasa dışı geçişle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 15:27 | Son Güncelleme

Didim'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 29 yabancı uyruklu yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 15'i çocuk 29 yabancı uyruklu yakalandı.

Ege'de düzensiz göçle mücadeleye destek kapsamında karakol görevi yürüten Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Karaburun gemisi, Tekağaç açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğunu tespit etti.

Lastik bottaki 15'i çocuk 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna alındı.

Filistin, Irak ve Suriye uyruklu oldukları bildirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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düzensiz göçmen lastik bot operasyon

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