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Aydın'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 22:40 | Son Güncelleme

Aydın'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde 83 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'deki bir apartmanda eşiyle yaşayan Naciye Güymen'den (83) haber alamayan yakınları evine gitti.

Yaşlı kadını evde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güymen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Güymen'in cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada yaşlı kadının torunlarının Güymen'e ait para kesesi içindeki küpe ve yüzüğünün yerinde olmadığını söylemesi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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