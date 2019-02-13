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Aydın'da yeğeni tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 22:32 | Son Güncelleme

Aydın'da yeğeni tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

Aydın'da, yeğeni tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Emirdoğan Mahallesi'nde iddiaya göre, Mehmet İ. ile amcası Ahmet İ. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yeğeni amcasına pompalı tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
amca pompalı tüfek yeğen

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