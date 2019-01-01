HABER

Aydın'da yılın ilk bebeği doğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 01:56 | Son Güncelleme

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde dünyaya gelen ilk bebeğe "Belinay" ismi verildi

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte yılın ilk bebeği olarak dünyaya gelen Belinay'ın ailesini hastanede tebrik etti.

Vali Köşger, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan ile birlikte kentteki polis ve jandarmanın görev yaptığı uygulama noktalarını gezdi.

Buradaki trafik kontrollerini yerinde inceleyen Köşger, sürücülerin de yeni yılını kutlayıp araçtaki çocuklara yeni yıl hediyesi verdi.

Yavuz Selim Köşger, daha sonra Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Zübeyde-Semih Sevinç çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen ve "Belinay" ismi verilen bebeği ziyaret etti.

Çifti tebrik edip çeşitli hediyeler veren Köşger, bebeğin sağlıklı ve uzun ömürlü olması temennisinde bulundu.

Zübeyde Sevinç ise çok mutlu olduğunu belirterek, ziyaretlerinden dolayı Vali Köşger'e teşekkür etti.

Gazetecilere açıklama yapan Köşger, "Yeni yıl dolayısıyla güvenlik güçlerimizin aldığı tüm tedbirleri yerinde inceledik. Emniyetimizde yaklaşık 2 bin 500 personel 470 ekiple, jandarma ise 500 üzerinde personel ve 90 araçla tüm ilde kritik gördüğümüz her noktada teyakkuz halinde. Vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde yeni yılı idrak etmeleri için alınması gereken tüm tedbirleri aldılar. İlimizde şu ana kadar asayiş noktasında herhangi olumsuz bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ve hastanenin başhekimi Ferdi Güneş de programda yer aldı.

- Vatandaşların "yapay kar" heyecanı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni yıl dolayısıyla Atatürk Kent Meydanı'na toplanan vatandaşların üzerine kurulan platformdan yapay kar püskürttü.

Işıklı gösterilerin de yapıldığı meydanda, vatandaşların yapay karla eğlenmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Bakan Soylu, yılbaşını Yüksekova'da askerlerle geçirecek (2)Bakan Soylu, yılbaşını Yüksekova'da askerlerle geçirecek (2)
Ağaoğlu yeni yıla Uludağ'da girdiAğaoğlu yeni yıla Uludağ'da girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bebek Jandarma polis yavuz selim köşger yeni yıl

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

Resmen açıklandı! Burak Yılmaz...

Resmen açıklandı! Burak Yılmaz...

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Reina katliamında ölenler çiçekler ile anıldı

Reina katliamında ölenler çiçekler ile anıldı

İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta alarmı!

İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta alarmı!

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri arttırıldı!

Taksim'de hareketlilik! Tek tek arandılar

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.