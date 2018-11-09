Aydın'da yüksekten düşen işçi öldü

Nazilli ilçesinde bir inşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Yeni Mahalle 139 Sokak'taki bir inşaatın 6. katında çalışan Mustafa Uzun (20), üzerine bastığı tahtaların kırılması sonucu zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeyi güvenlik şeridine alan ekipler, Uzun'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
Yaşamını yitiren Uzun'un, çalışmak için Ordu'dan geldiği belirtildi.
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