Aydın'da yüksekten düşen işçi öldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Ortaklar Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde bir süre önce çıkan yangın nedeniyle zarar gören fabrikada temizlik çalışması yapan işçilerden Şefik Yavuz (54), yaklaşık 10 metre yüksekten demirlerin üzerine düştü.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Dört çocuk babası Yavuz'un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum