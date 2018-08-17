HABER

Aydın'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 23:01 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde; 3 otomobil, diyaliz hastalarını taşıyan 1 servis minibüsü ile 1 beton mikserinin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, aralarında Çinli turistlerin de bulunduğu 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı.  Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu Kuyucak Eski Hal yakınlarında meydana geldi.

Aydın'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Bahattin ALBAYRAK / KUYUCAK (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde; 3 otomobil, diyaliz hastalarını taşıyan 1 servis minibüsü ile 1 beton mikserinin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, aralarında Çinli turistlerin de bulunduğu 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu Kuyucak Eski Hal yakınlarında meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giden Habil Ulu (52) yönetimindeki 20 U 2500 plakalı otomobil, U dönüşü yapmak isterken aynı yöne giden diğer araçların çarpması sonucu karşı şeride savruldu. Meydana gelen kazaya toplam 3 otomobil, diyaliz hastalarını taşıyan 1 servis minibüsü ile 1 beton mikseri karıştı. Kazada Habil Ulu ile diyaliz servisinde bulunan Ahmet Eşsiz (47), aynı adlı kardeşi Ahmet Eşsiz (45) ve diğer otomobillerde bulunan Belkız Serin (34), Elif Serin (4) ile Afrodisias kentine gittikleri öğrenilen Çinli turistler Sun Jinyi Chimese (73), Beijing Yang (48), Chen Dong Chinese (43) ve Chen Qiaoyi Chinese (11) yaralandı.
Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Habil Ulu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Aydın'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralıAydın'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralıAydın'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralıAydın'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı

PARTNERRezalet! Müslüman kadını kovdu ama...Rezalet! Müslüman kadını kovdu ama...
Bafra'da 1 kilo 100 gram kubar esrar bulunduBafra'da 1 kilo 100 gram kubar esrar bulundu
Bilecik'te tarihi eser operasyonuBilecik'te tarihi eser operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar

Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.