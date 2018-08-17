Aydın'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Bahattin ALBAYRAK / KUYUCAK (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde; 3 otomobil, diyaliz hastalarını taşıyan 1 servis minibüsü ile 1 beton mikserinin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, aralarında Çinli turistlerin de bulunduğu 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu Kuyucak Eski Hal yakınlarında meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giden Habil Ulu (52) yönetimindeki 20 U 2500 plakalı otomobil, U dönüşü yapmak isterken aynı yöne giden diğer araçların çarpması sonucu karşı şeride savruldu. Meydana gelen kazaya toplam 3 otomobil, diyaliz hastalarını taşıyan 1 servis minibüsü ile 1 beton mikseri karıştı. Kazada Habil Ulu ile diyaliz servisinde bulunan Ahmet Eşsiz (47), aynı adlı kardeşi Ahmet Eşsiz (45) ve diğer otomobillerde bulunan Belkız Serin (34), Elif Serin (4) ile Afrodisias kentine gittikleri öğrenilen Çinli turistler Sun Jinyi Chimese (73), Beijing Yang (48), Chen Dong Chinese (43) ve Chen Qiaoyi Chinese (11) yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Habil Ulu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.