HABER

Aydın'da zincirleme kaza: 1'i ağır 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 01:20 | Son Güncelleme

 AYDIN’ın Söke ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Aydın'da zincirleme kaza: 1'i ağır 8 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/SÖKE (Aydın), (DHA) - AYDIN’ın Söke ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Söke-Argavlı Devlet karayolu üzerinde meydana geldi. Söke istikametine giden Mahfuz Köse yönetimindeki 06 BB 0617 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şerite geçen otomobil, Mehmet Duru yönetimindeki 35 AIS 467 plakalı otomobil ile Kayhan Demirci yönetimindeki 35 KY 450 plakalı otomobille çarpıştı. Zincirleme kazada araç sürücüleri Mahfuz Köse ve Mehmet Duru ile otomobillerin içerisinde yolcu olarak bulunan Nermin Tulumen, Hülya Aydın, Metehan Demirci, Damla Buse Demirci, Günay Demirci ve Ceyda Köse çeşitli yerlerinden yaralandı. Diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Ceyda Köse’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Aydın'da zincirleme kaza: 1'i ağır 8 yaralıAydın'da zincirleme kaza: 1'i ağır 8 yaralıAydın'da zincirleme kaza: 1'i ağır 8 yaralıAydın'da zincirleme kaza: 1'i ağır 8 yaralı

Endişe yaratan görüntü! Çok tartışılacak iddiaEndişe yaratan görüntü! Çok tartışılacak iddia
Dereye uçan araç anne ve 2 çocuğuna mezar olduDereye uçan araç anne ve 2 çocuğuna mezar oldu
Yayladağı’nda tek katlı evde çıkan yangın korkuttuYayladağı’nda tek katlı evde çıkan yangın korkuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da

İşte G.Saraylı Falcao'nun ilk sözleri!

İşte G.Saraylı Falcao'nun ilk sözleri!

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a sert tepki

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.