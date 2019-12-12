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Aydın'da zincirleme kaza: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:14 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Çine ilçesinde, 2'si otomobil, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bahattin ALBAYRAK/ÇİNE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesinde, 2'si otomobil, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Adnan Menderes Bulvarı Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Çine'den Efeler ilçesi yönüne giden Yılmaz Yüksel (57), yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, yönetimindeki '09 Yılmaz Yüksel 263' plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil, sırayla önündeki, Mehmet Karabulut yönetimindeki 09 L 5957 plakalı hafif ticari araca, Seçil Kanber (34) yönetimindeki 09 LD 004 plakalı otomobile ve Vahit Alper yönetimindeki 48 AF 077 plakalı TIR'a çarptı. Zincirleme kazada, araçlarda bulunan Yılmaz Yüksel, Egecan Yüksel, Seçil Kanber ve Şerafettin Taştekin yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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