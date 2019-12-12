Aydın'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Çine’den Aydın istikametine seyreden Yılmaz Yüksel (57) idaresindeki 09 Yılmaz Yüksel 263 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi kavşağında önünde seyreden Mehmet Karabulut yönetimindeki 09 L 5957 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra Seçil Kanber (34) idaresindeki 09 LD 004 plakalı otomobile ardından Vahit Alper idaresindeki 48 AF 077 plakalı tıra çarptı.
Sürücü Yılmaz Yüksel, Ercan Yüksel, Şerafettin Taştekin (49), Seçil Kanber, yaralandı.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Çine Devlet Hastanesinde kaldırdı.
Hastaneye gelen sürücüler arasında tartışma çıktı. Polisler duruma müdahale ederek tartışmanın büyümesini önledi.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
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