HABER

Aydın'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 02:11 | Son Güncelleme

Aydın'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çine’den Aydın istikametine seyreden Yılmaz Yüksel (57) idaresindeki 09 Yılmaz Yüksel 263 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi kavşağında önünde seyreden Mehmet Karabulut yönetimindeki 09 L 5957 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra Seçil Kanber (34) idaresindeki 09 LD 004 plakalı otomobile ardından Vahit Alper idaresindeki 48 AF 077 plakalı tıra çarptı.

Sürücü Yılmaz Yüksel, Ercan Yüksel, Şerafettin Taştekin (49), Seçil Kanber, yaralandı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Çine Devlet Hastanesinde kaldırdı.

Hastaneye gelen sürücüler arasında tartışma çıktı. Polisler duruma müdahale ederek tartışmanın büyümesini önledi.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

PARTNER'Hafızamı sildirdim!''Hafızamı sildirdim!'
Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü Ankara'da kutlandıKazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü Ankara'da kutlandı
Ankara’da 5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı banyoda ölü bulunduAnkara’da 5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı banyoda ölü bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çine'de 4 Araç Birbirine Girdi: 4 Yaralı

En Çok Okunan Haberler

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Kalın'dan 'ABD yaptırımı' açıklaması

Kalın'dan 'ABD yaptırımı' açıklaması

'Birtakım alçaklıklar hissediyorum birtakım yerlerden'

'Birtakım alçaklıklar hissediyorum birtakım yerlerden'

Bakanlık duyurdu! HDP'li başkan teröristi götürürken yakalandı

Bakanlık duyurdu! HDP'li başkan teröristi götürürken yakalandı

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mobilya atölyesindeki büyük yangın saatler sonra söndürüldü!

Mobilya atölyesindeki büyük yangın saatler sonra söndürüldü!

Malatya’da evde baygın bulunan şahıs kurtarılmadı

Malatya’da evde baygın bulunan şahıs kurtarılmadı

Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 ölü

Rusya'da askeri helikopter düştü!

Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatılacak

Yola çıkacaklar dikkat! Trafiğe kapatılacak!

'Erdoğan ile görüşen CHP'li' iddiasıyla gündeme gelen Talat Atilla ilk kez konuştu!

Talat Atilla ilk kez konuştu!

Mahsun Kırmızıgül Mucize 2: Aşk’ın galasını memleketinde yaptı

Yeni filminin galasını memleketinde yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.