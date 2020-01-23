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Aydın'daki 3.7'lik deprem anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 01:20 | Son Güncelleme

AYDIN’da akşam saatlerinde meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremde bir kafedeki müşterilerin panik halinde sokağa çıkması güvenlik kamerasına yansıdı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN’da akşam saatlerinde meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremde bir kafedeki müşterilerin panik halinde sokağa çıkması güvenlik kamerasına yansıdı.
AFAD'ta alınan bilgiye göre Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Emirdoğan Mahallesinde saat 19.49’da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem endişe yarattı. Sarsıntı ile birlikte bir kafedeki müşteriler panikle dışarıya kaçtı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşların korku içinde dışarıya kaçtığı görülüyor.

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