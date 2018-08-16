Aydın'daki cinayet

Aydın'ın İncirliova ilçesinde husumetli olduğu kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
İncirliova ilçesinde husumetli olduğu iddia edilen Ferhat Çiftçi'yi tabancayla vurduktan sonra polis ekiplerince yakalanan C.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Aralarında husumet olduğu öğrenilen C.Ç, dün Ferhat Çiftçi ile Yedi Eylül Caddesi'nde karşılaşmış, ikili arasında çıkan tartışma sonrası C.Ç, yanında bulunan tabancayla Çiftçi'ye 7 el ateş edip öldürmüştü.
Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince saklandığı evde yakalanmıştı.
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