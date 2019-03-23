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Aydın'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 21:50 | Son Güncelleme

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı, tutuklandı

Aydın'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı, tutuklandı.

Zeybek Mahallesi'ndeki iş yerinde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladıktan sonra zincirle boğarak öldüren Ercan Öztürk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi'nde dün, cıvata dükkanı bulunan Ercan Öztürk, kavga ettiği eşi Zeynep Öztürk'ü bıçakla yaralamış, zincirle boğarak öldürmüştü.

Elinde bıçak yarası olduğu öğrenilen Öztürk, polisi arayarak eşini öldürdüğünü söylemiş, olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
boğma cinayet tutuklama

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