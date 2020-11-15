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Aydın’daki cinayet şüphelileri tutuklandı

15.11.2020 21:02 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavga olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, dün Ege Mahallesi Saklıkent Sitesi önünde saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavga olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün Ege Mahallesi Saklıkent Sitesi önünde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vade G., Fırat Kölemen, Adem A. ve Batuhan D. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Batuhan D. ile Adem A., Vade G. ve Fırat Kölemen’e önce biber gazı sıkıp daha sonra bıçakla saldırdı. Boğazından bıçaklanan Fırat Kölemen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bacağından bıçaklanan Vade G. ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Bir restoranda garsonluk yaptığı öğrenilen 2 çocuk babası Fırat Kölemen burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Pilav Dağı’nda yakalandılar
Bıçaklı saldırganlar olay yerinden yaya olarak Pilav Dağı’na kaçtı. Bölgeyi abluka altına alan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaydan kısa bir süre sonra 2 şüpheliyi Pilav Dağı’ nda kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Mahkeme 6 saat sürdü
Cinayeti işledikleri öne sürülen 2 şüpheli sorgularının tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan cinayet şüphelileri Adem A. ve Batuhan D., 6 saat süren mahkemenin ardından tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.

"Öldürmek için vurmadım"
Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Batuhan D.’nin mahkemeye verdiği ifadede, “Hasbelkader bıçağı savurdum; öldürmek için vurmadım” dediği öğrenildi.

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