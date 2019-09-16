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Aydın'daki cinayetin zanlısı teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 13:09 | Son Güncelleme

Aydın'daki cinayetin zanlısı teslim oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin erkek arkadaşı olduğunu öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldüren kişi, teslim oldu.

Kardeşköy Mahallesi'nde boşanma aşamasında olduğu eşi F.C.'nin erkek arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Tuncay Ardıç'ı bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan G.C. jandarma ekiplerine teslim oldu.

G.C. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan G.C'nin cinayet sonrası sosyal medya hesabından "Güzel gözlüm oğlumla kızıma iyi bak. Şimdi seni ne kadar çok sevdiğimi anlamışsındır" şeklinde paylaşım yaptığı görüldü.

- Olay

Boşanma aşamasındaki eşinden uzaklaştırma kararı bulunan G.C, eşinin annesinin ölümü sonrası taziye evine gelerek eşinin birlikte olduğunu iddia ettiği Tuncay Ardıç'ı (28) göğsünden bıçakla yaralayarak öldürmüş ve kaçmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
adliye cinayet Jandarma zanlı

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