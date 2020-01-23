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Aydın'daki davada cinayet sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 20:32 | Son Güncelleme

Aydın'daki davada cinayet sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Aydın'da biri kadın 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında, "tasarlayarak öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammed Gürsoy (27), tutuksuz sanık E.Ö, taraf avukatları, sanıklar ile maktuller Merve Kotan ve Ekim Türkmen'in yakınları katıldı.

Tanık olarak dinlenen sanığın babası İbrahim Gürsoy, bu acı olayın yaşanmasını istemediklerini ve herkese sabır dilediklerini belirtti.

Oğlu ile Kotan arasında ilişki olduğunu aktaran baba Gürsoy, "Oğlum olayın yaşandığı gece eve gelip, 'Bana yanlış yaptılar vurdum. Gidip teslim olacağım.' dedi. İlk başta inanamadım. Karakola gittiğimizde öğrendik biz de her şeyi. Oğlumla Merve Kotan arasında bir problem yoktu. Darp, cebir olaylarının olduğuna hiç şahit olmadım. Olsaydı ilk başta ben müdahale ederdim. Fakat Merve sık sık bizim evde kalırdı. Bizim örf ve adetlerimize ters olduğu için bu ilişkiyi onaylamıyorduk." dedi.

Sanıkla arkadaş olduğunu söyleyen tanık N.U. ise Kotan ile Gürsoy arasında sevgili tartışmalarının yaşandığını ancak sanığın Kotan'ı darbettiğine şahit olmadığını anlattı.

İçinin yandığını dile getiren Ekim Türkmen'in annesi Gülhan Eser, "Oğlumun canına kıydığı yetmiyormuş gibi ona iftira atıp, kötü gösterdi. Ben çok acı çekiyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Gürsoy ise yalan üzerine algı oluşturulmaya çalışıldığını iddia ederek, "Keşke bu olay hiç olmasaydı. Keşke Merve'yi hiç tanımasaydım. Pişmanım." şeklinde konuştu.

Sanık ve taraf avukatlarının savunmalarının ardından mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını, iyi hal indiriminin uygulanmamasını, tutuksuz sanık E.Ö'nün ise beraatini, "ruhsatsız silah bulundurmak ve satmak"tan hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına mütalaaya ilişkin ek süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Bu arada duruşmada fenalaşan maktul Ekim Türkmen'in annesi Eser, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

- Kadınlardan adliye önünde eylem

Duruşmanın ardından maktullerin yakınları ve bir grup kadın, adliye önünde ellerinde Merve Kotan'ın bulunduğu dövizleri taşıdı.

Gazetecilere açıklama yapan Kotan ailesinin avukatlarından Sibel Önder, verilen mütalaanın kadın cinayetlerinin sonunun geleceğini gösterdiğine dikkati çekerek, "Bugün sayın mahkemede savcının vermiş olduğu mütalaada sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsine ve hiçbir şekilde günümüzde uygulanan takdiri indirim, haksız indirim sebeplerinin uygulanmayacağını belirtmiştir." ifadesini kullandı.

Bir süre slogan atan grup, daha sonra dağıldı.

- Süreç

Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı'nda 15 Ağustos'ta Muhammed Gürsoy, Ekim Türkmen ve Merve Kotan'a pompalı tüfekle ateş etmiş, Türkmen ve Kotan olay yerinde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Gürsoy hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, E.Ö. hakkında ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet dava duruşma mütalaa

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