Aydın'daki davada cinayet sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Aydın'da biri kadın 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında, "tasarlayarak öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammed Gürsoy (27), tutuksuz sanık E.Ö, taraf avukatları, sanıklar ile maktuller Merve Kotan ve Ekim Türkmen'in yakınları katıldı.

Tanık olarak dinlenen sanığın babası İbrahim Gürsoy, bu acı olayın yaşanmasını istemediklerini ve herkese sabır dilediklerini belirtti.

Oğlu ile Kotan arasında ilişki olduğunu aktaran baba Gürsoy, "Oğlum olayın yaşandığı gece eve gelip, 'Bana yanlış yaptılar vurdum. Gidip teslim olacağım.' dedi. İlk başta inanamadım. Karakola gittiğimizde öğrendik biz de her şeyi. Oğlumla Merve Kotan arasında bir problem yoktu. Darp, cebir olaylarının olduğuna hiç şahit olmadım. Olsaydı ilk başta ben müdahale ederdim. Fakat Merve sık sık bizim evde kalırdı. Bizim örf ve adetlerimize ters olduğu için bu ilişkiyi onaylamıyorduk." dedi.

Sanıkla arkadaş olduğunu söyleyen tanık N.U. ise Kotan ile Gürsoy arasında sevgili tartışmalarının yaşandığını ancak sanığın Kotan'ı darbettiğine şahit olmadığını anlattı.