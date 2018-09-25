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Aydın'daki fabrika yangınıyla ilgili şirketten açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 15:45 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Germencik ilçesindeki süt ve süt ürünleri üretimi yapılan fabrikada hasara neden olan yangınla ilgili fabrika yetkilileri, yazılı açıklama yaptı.

Aydın'daki fabrika yangınıyla ilgili şirketten açıklama

AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Germencik ilçesindeki süt ve süt ürünleri üretimi yapılan fabrikada hasara neden olan yangınla ilgili fabrika yetkilileri, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Fabrikanın hızla tahliye edilerek, hiçbir çalışanın yangından zarar görmemiş olması en büyük tesellimiz olmuştur" denildi.
Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde Fransız şirkete ait süt ve süt ürünleri fabrikasında, geçen pazar günü saat 19.30 sıralarında, yangın çıktı. İşçilerin gece vardiyasında çalıştığı sırada çıkan yangın, kısa sürede fabrikanın tamamını sardı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın 14 saatte söndürüldü. Söndürme çalışmalarında 2 itfaiye eri, dumandan etkilendi. Yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları sürdürülürken, fabrika yetkilileri, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
"Aydın'daki üretim tesisimizde maddi hasarlı bir yangın afeti yaşanmıştır. Yangın esnasında gerekli olan tüm güvenlik önlemleri ilgili kurumlarca koordinasyon içinde derhal sağlanmıştır. Fabrikanın hızla tahliye edilerek, hiçbir çalışanın yangından zarar görmemiş olması en büyük tesellimiz olmuştur. Aydın iline ve bölgeye çok önemli bir istihdam ve tarımsal kalkınma kaynağı olan tesisimizin ilgili hasar tespitleri yapıldıktan sonra tekrar devreye alınması için ivedilikle çalışılacaktır."

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Aydın'daki fabrika yangınıyla ilgili şirketten açıklamaAydın'daki fabrika yangınıyla ilgili şirketten açıklama

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