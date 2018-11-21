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Aydın'daki jeotermal enerji santralleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2018 15:28 | Son Güncelleme

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin: - "Denetimi aksayan jeotermal enerji santralleri nedeniyle Aydın'ın tarihi, bugünü ve geleceği tahrip edilmektedir"

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, "Denetimi aksayan jeotermal enerji santralleri nedeniyle Aydın'ın tarihi, bugünü ve geleceği tahrip edilmektedir." dedi.

Sezgin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Aydın'ın çeşitli bölgelerinde yüksek enerji potansiyeline sahip jeotermal yatakları bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin sadece yüzde 1'inden az bir hasıla uğruna, jeotermal enerji santraller nedeniyle Aydın halkı ile doğasının son derece ciddi ve hayati bir risk altında olduğunu belirten Sezgin, "Denetimi çok aksayan jeotermal enerji santralleri nedeniyle Aydın'ın tarihi, bugünü ve geleceği tahrip edilmektedir." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yanıtlanması için iki farklı yazılı soru önergesi verdiğini aktaran Sezgin, "Aradan 3,5 ay geçtikten sonra gelen yanıtlar son derece kifayetsiz ve parlamentonun bu işlevine gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan niteliktedir." diye konuştu.

Jeotermal enerji santrali yatırımları için acele kamulaştırma kararı verilmesine dair bir başka yazılı soru önergesine verilen yanıtta ise Aydın Valiliğinden bilgi alınmasının istendiğini anlatan Sezgin, "Bir soru önergesine verilen yanıtta, 'gidin valilikten bilgi alın' şeklinde bir ifadenin bulunması en hafif deyimle nezaketsizliktir, saygısızlıktır." ifadesini kullandı.

Sezgin, soru önergelerinin zamanında yanıtlanmamasının Meclisin etkinliğini ve işlevini tahrip ettiğini savunarak şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da hain FETÖ terör örgütü bu binayı bombaladığında yapılan saldırı, 1961 yılında hizmete girmiş olan bu yapıya, mimariye değil, 1876'dan bu yana inşa edilmeye çalışılan parlamenter sistemimize ve demokrasimize yapılmıştı. Durum böyleyken, Meclisin işlevlerinin bu şekilde kısıtlanması ve adeta münazara topluluğuna dönüştürmek istenmesi, demokrasimize düşman olan hain kişi ve örgütlerin ekmeğine yağ sürmek değildir de nedir?"

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Aydın Adnan Sezgin jeotermal enerji santraller soru önergesi

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