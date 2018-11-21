Aydın'daki jeotermal enerji santralleri

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, "Denetimi aksayan jeotermal enerji santralleri nedeniyle Aydın'ın tarihi, bugünü ve geleceği tahrip edilmektedir." dedi.

Sezgin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Aydın'ın çeşitli bölgelerinde yüksek enerji potansiyeline sahip jeotermal yatakları bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin sadece yüzde 1'inden az bir hasıla uğruna, jeotermal enerji santraller nedeniyle Aydın halkı ile doğasının son derece ciddi ve hayati bir risk altında olduğunu belirten Sezgin, "Denetimi çok aksayan jeotermal enerji santralleri nedeniyle Aydın'ın tarihi, bugünü ve geleceği tahrip edilmektedir." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yanıtlanması için iki farklı yazılı soru önergesi verdiğini aktaran Sezgin, "Aradan 3,5 ay geçtikten sonra gelen yanıtlar son derece kifayetsiz ve parlamentonun bu işlevine gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan niteliktedir." diye konuştu.

Jeotermal enerji santrali yatırımları için acele kamulaştırma kararı verilmesine dair bir başka yazılı soru önergesine verilen yanıtta ise Aydın Valiliğinden bilgi alınmasının istendiğini anlatan Sezgin, "Bir soru önergesine verilen yanıtta, 'gidin valilikten bilgi alın' şeklinde bir ifadenin bulunması en hafif deyimle nezaketsizliktir, saygısızlıktır." ifadesini kullandı.